പ്രതീക്ഷിച്ചത് വമ്പൻ ലാഭം, കിട്ടിയത് നഷ്ടം; ‘ഫലോ അവധി’ നിർത്തി കെഎസ്ആർടിസി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലാഭം നോക്കി നടപ്പാക്കിയ ‘മധ്യപ്രദേശ് മോഡൽ ഫലോ അവധി’ ആനുകൂല്യം നിർത്തലാക്കി കെഎസ്ആർടിസി. ജീവനക്കാർക്ക് 50 ശതമാനം വേതനത്തോടെ 5 വർഷത്തേക്ക് അവധി നൽകുന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി. അവധിയിൽ പോയ ജീവനക്കാർ 3 മാസത്തിനകം സർവീസിൽ തിരിച്ചുകയറണമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഉത്തരവിട്ടു. കഴിഞ്ഞവർഷം ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഒപ്പമാണു ഫലോ അവധി നടപ്പാക്കിയത്.

ജീവനക്കാർക്ക് 50% ശതമാനം വേതനം നൽകി അവധി നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയെ പരമാവധി ജീവനക്കാ‍ര്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. 7 മാസത്തിനിപ്പുറം ആനുകൂല്യം നിർത്തലാക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുമ്പോള്‍ കണക്കുകൾ എല്ലാം പിഴച്ചെന്നാണു വ്യക്തമാകുന്നത്. ഏഴായിരത്തിലധികം അധിക ജീവനക്കാരുള്ള കെഎസ്ആർടിസിയില്‍ 3,000 പേരെങ്കിലും അവധിയിൽ പോകുമെന്നും അതുവഴി ശമ്പള ഇനത്തിൽ 6 കോടി ലാഭിക്കാനാകുമെന്നും മാനേജ്മെന്റ് കണക്കുക്കൂട്ടി.

എന്നാൽ, 150ന് അടുത്ത് ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് ആനുകൂല്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. അവധി അനുവദിച്ചതുവഴി സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായില്ലെന്ന് ഉത്തരവില്‍ മാനേജ്മെന്റ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അവധിയിൽ പോയവർ മേയ് 15ന് അകം സർവീസിൽ തിരിച്ചു കയറണമെന്നാണു നി‍ര്‍ദേശം. അല്ലാത്തപക്ഷം അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകും. ഈ അവധിയെടുത്തു വിദേശത്തു പോയവർ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ്.

English Summary: KSRTC withdraws furlough leave of employees and asked to rejoin