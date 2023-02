തിരുവനന്തപുരം∙ പാക്കറ്റിലാക്കിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് 5% ജിഎസ്ടി ചുമത്തുന്നതിനെ ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ കേരളം എതിർത്തില്ലെന്നതിന് രേഖകൾ തെളിവ്. തീരുമാനമെടുത്ത കൗൺസിൽ യോഗത്തിന്‍റെ മിനിറ്റ്സിൽ ഒരിടത്തും കേരളത്തിന്‍റെ നിലപാടില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് യോഗത്തിലും ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിലിലും കേരളം എതിർത്തു എന്നായിരുന്നു ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്.

പായ്ക്ക് ചെയ്ത് ലേബൽ ചെയ്തു വിൽക്കുന്ന 25 കിലോ വരെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് 5% ജിഎസ്‌ടി ചുമത്താനുള്ള തീരുമാനം വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനും രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനും ഇടയാക്കിയിരുന്നു. കേരളമടക്കം ഒരു സംസ്ഥാനവും ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിലിൽ എതിർത്തില്ല എന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞത് കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിനിടെ, 2022 ജൂൺ 28, 29 ദിവസങ്ങളിൽ ചേർന്ന ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് പുറത്തുവന്നു. ഇതിൽ 50, 51 പേജുകളിലാണു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കു മേലുള്ള നികുതി നിർദേശം പറയുന്നത്. 54ാം പേജ് വരെ ഇതിൻമേൽ നടന്ന ചർച്ചയുടെ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ എന്തെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസാരിച്ചതായി മിനിറ്റ്സിലില്ല.

കേരളം ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് തയാറാക്കിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കു നികുതി ചുമത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം ഏകകണ്ഠമായി കൗൺസിൽ യോഗം അംഗീകരിച്ചെന്നാണ് മിനിറ്റ്സിലുള്ളത്. ഇക്കാര്യം ഇന്നലെത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും താനും എതിർപ്പ് വ്യക്തമാക്കി കത്ത് അയച്ചെന്നു പറഞ്ഞു പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ബാലഗോപാൽ ശ്രമിച്ചത്.

കൗൺസിലിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ട എതിർപ്പ് അവിടെപ്പറയാതെ പിന്നീട് കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഒന്നുമില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെമേൽ ചുമത്തിയ പുതിയ ജിഎസ്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെ സംഭവിച്ചു.

