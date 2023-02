കോഴിക്കോട് ∙ മോഷണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം മർദിച്ച ആദിവാസി യുവാവിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ നിര്‍ണായക സൂചന ലഭിച്ചെന്ന് പൊലീസ്. ഭാര്യയുടെ പ്രസവത്തിനായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ വയനാട് കൽപറ്റ വെള്ളാരംകുന്ന് സ്വദേശി വിശ്വനാഥനെ ആണ് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിക്കു സമീപം മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് വിശ്വനാഥനെ തടഞ്ഞ നാലുപേരില്‍ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണുന്നവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.

മാതൃ–ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരുടെ ഉൾപ്പെടെ വിവരങ്ങള്‍ പൊലീസ് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വനാഥൻ മരിച്ച കേസിൽ പട്ടികവിഭാഗ പീഡന നിരോധന നിയമം കൂടി പൊലീസ് ഉൾപ്പെടുത്തി. മെഡിക്കൽ കോളജ് അസി.കമ്മിഷണർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചു. ആത്മഹത്യാപ്രേരണ, സംഘം ചേർന്നു തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണം. പട്ടികവിഭാഗ പീഡന നിരോധന നിയമം ചുമത്തുന്ന കേസുകൾ ഡിവൈഎസ്പി റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷിക്കണമെന്നാണു ചട്ടം.

English Summary: Police get some leads in tribal man Viswanathan death case at Kozhikode MCH