തുണി കഴുകുന്നതിൽ തർക്കം; ഡിഎംകെ കൗൺസിലറും സംഘവും ആക്രമിച്ച സൈനികൻ മരിച്ചു

ചെന്നൈ ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിൽ ഡിഎംകെ കൗൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജമ്മു കശ്മീരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രഭു എന്ന ഇരുപത്തൊൻപതുകാരനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രഭുവിന്റെ സഹോദരൻ പ്രഭാകരനും ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് ആക്രമണം അരങ്ങേറിയത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന പ്രഭു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മരിച്ചത്.

ഡിഎംകെ കൗൺസിലർ ചിന്നസ്വാമിയും പ്രഭുവും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. ഒരു പൊതു കിണറിനു സമീപം വസ്ത്രം അലക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിലേക്കു വഴിമാറിയത്.

ഇരുവരും തമ്മിൽ ഉടലെടുത്ത വാക്പോര്, പിന്നാലെ വൻ സംഘട്ടനമായി മാറി. ഡിഎംകെ കൗൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രഭുവിനെയും സഹോദരൻ പ്രഭാകരനെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും, പ്രഭു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറു പേരെ ആക്രമണം നടന്നതിന്റെ പിറ്റേന്നു തന്നെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രഭു മരിച്ചതിനു പിന്നാലെ കൗൺസിലർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേരേക്കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മരക്കഷ്ണം ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൗൺസിലറും സംഘവും പ്രഭുവിനെയും പ്രഭാകരനെയും ആക്രമിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

English Summary: Soldier Dies Days After Attack By Mob Led By DMK Councillor In Tamil Nadu