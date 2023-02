ബിഹാർ മന്ത്രിസഭ വികസനം: കോൺഗ്രസിനെതിരെ തേജസ്വി; ‘മഹാസഖ്യം ദുർബലമാക്കുന്നു’

പട്ന ∙ ബിഹാർ മന്ത്രിസഭാ വികസന വിഷയത്തിൽ ആർജെഡി – കോൺഗ്രസ് ബന്ധം ഉലയുന്നു. ആർജെഡി നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ തേജസ്വി യാദവിന്റെ എതിർപ്പു കാരണമാണു മന്ത്രിസഭാ വികസനം വൈകുന്നത്. മന്ത്രിസഭയിൽ കോൺഗ്രസിനു കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും തേജസ്വി യാദവ് ഇടങ്കോലിട്ടു. ആർജെഡി – ജെഡിയു സഖ്യം നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം മഹാസഖ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കടുത്ത അവഗണന നേരിടുകയാണെന്നു പാർട്ടി നേതാക്കൾ പരസ്യമായി അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്നുണ്ട്.



ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കെ ബിഹാറിൽ മഹാസഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം ദുർബലമാക്കുകയാണെന്ന ചിന്താഗതിയുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ദയനീയ പ്രകടനം കണക്കിലെടുത്ത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഹാറിൽ കോൺഗ്രസിനു സീറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാനാണ് ആർജെഡി നീക്കമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്.

കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന യുവനേതാവ് കനയ്യ കുമാറിനു മത്സരിക്കാൻ ബേഗുസരായി ലോക്സഭാ മണ്ഡലം വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ആർജെഡി തയാറായേക്കില്ല. ബിഹാറിൽ കനയ്യ കുമാർ ജനസ്വാധീനമുള്ള നേതാവായി വളരുന്നതിനോടു ആർജെഡി നേതൃത്വത്തിനു താൽപര്യക്കുറവുണ്ട്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഹാറിൽ മഹാസഖ്യത്തിലെ സീറ്റുവിഭജനം സുഗമമാകില്ലെന്നതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

