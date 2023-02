‘മുദ്രവച്ച കവറിൽ’ പേരുകൾ നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്രം; വേണ്ട, ഞങ്ങൾ പറയാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓഹരി നിക്ഷേപകരുടെ പരിരക്ഷയ്ക്കായി വിദഗ്ധ സമിതിയെ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിക്കും. സമിതി അംഗങ്ങളുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തി ‘മുദ്രവച്ച കവർ’ സമർപ്പിക്കാമെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശം സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. വിഷയത്തിൽ സമ്പൂർണ സുതാര്യത വേണമെന്നും സർക്കാർ നിർദേശിച്ച അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അതു സർക്കാർ സമിതിയായി മാറുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു.

അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് ഓഹരി നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിൽ കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് നിക്ഷേപകർക്ക് പരിരക്ഷ നൽകാനുള്ള സംവിധാനം രൂപീകരിക്കാനായി സമിതിയുടെ സാധ്യത ആരാഞ്ഞത്. ഇതിനോട് കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനമേഖല നിർദേശിക്കാൻ സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കണമെന്നും അംഗങ്ങളുടെ പേര് മുദ്രവച്ച കവറിൽ നൽകാമെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത അറിയിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഇന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ പേരുകൾ സമർപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി ഇതു തള്ളുകയായിരുന്നു. സിറ്റിങ് ജഡ്ജി അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം നൽകണമെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആവശ്യവും തള്ളി. വിരമിച്ച ജ‍ഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു. അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ യുഎസ് ധനകാര്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഹിൻഡൻബർഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിനു മുന്നിലുള്ളത്.

