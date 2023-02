പരിശോധന അവസാനിച്ചു: ഭയമോ പക്ഷഭേദമോ കൂടാതെ റിപ്പോർട്ടിങ് തുടരുമെന്ന് ബിബിസി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭയമോ പക്ഷഭേദമോ കൂടാതെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടരുമെന്ന് ബിബിസി. ബിബിസിയുടെ ഡൽഹി, മുംബൈ ഓഫിസുകളിൽ മൂന്നു ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ബിബിസിയുടെ പ്രതികരണം.



‘‘ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡൽഹിയിലെയും മുംബൈയിലെയും ഓഫിസുകളിലെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി. അധികാരികളുമായി ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നത് തുടരും. എത്രയും വേഗം കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അവരിൽ ചിലർക്ക് ദീർഘമായ ചോദ്യംചെയ്യൽ നേരിടേണ്ടിവരികയോ രാത്രി തങ്ങേണ്ടി വരികയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന. ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെ സേവിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്’’– ബിബിസി ന്യൂസ് പ്രസ് ടീം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘‘ബിബിസി വിശ്വസനീയവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ്. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും പത്രപ്രവർത്തകർക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു. അവർ ഭയമോ പക്ഷഭേദമോ കൂടാതെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടരും’’– ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

മൂന്ന് ദിവസത്തോളമായി 58 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന പരിശോധന വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് അവസാനിച്ചത്. ബിബിസിയിലെ 10 മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന ആരംഭിച്ചശേഷം വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചില ജീവനക്കാരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീണ്ടും പരിശോധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പരിശോധന സംബന്ധിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചേക്കും. ഇതുവരെ ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെക്കുറിച്ചും 2002 ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ബിബിസിയുടെ ഓഫിസുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധനയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: As Tax 'Survey' Ends, BBC Says Will "Report Without Fear Or Favour"