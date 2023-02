ഡൽഹി മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഗവർണർ നാമനിർദേശം ചെയ്തവർക്ക് വോട്ടില്ലെന്ന് കോടതി; ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി മുൻസിപൽ കോർപറേഷൻ മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ആശ്വാസം. ലഫ്.ഗവർണർ നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെയും മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷന്റെയും വാദം തള്ളി. ഇതോടെ രണ്ടു മാസത്തോളമായി നീണ്ടു നിന്ന എഎപി– ബിജെപി തർക്കത്തിനാണ് അവസാനമാകുന്നത്.

ലഫ്.ഗവർണർ ആകെ 10 പേരെയാണ് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിലേക്കു നാമനിർദേശം ചെയ്തത്. കോർപറേഷൻ ഭരണത്തിൽ സഹായിക്കാൻ വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരെയാണ് നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് വോട്ടവകാശമുണ്ടെന്നു ബിജെപിയും ഇല്ലെന്ന് എഎപിയും വാദിച്ചു. ഇവർക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകി മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി അട്ടിമറിക്കു ശ്രമിക്കുന്നെന്നാണ് എഎപിയുടെ ആരോപണം. ഡിസംബറിൽ നടന്ന മുൻസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റ് എഎപി നേടിയിരുന്നു.



ലഫ്.ഗവർണർ വി.കെ.സക്സേന നിയമിച്ച കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തിയതിനെ എഎപി ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് മൂന്നു തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് എഎപിയുടെ മേയർ സ്ഥാനാർഥി ഷെല്ലി ഒബ്റോയ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. മേയർ തിരഞ്ഞടുപ്പ് നടത്തിയതിനു ശേഷമേ ഡപ്യൂട്ടി മേയറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ എന്നും കോടതി വിധിയിൽ പറയുന്നു.



സുപ്രീം കോടതി വിധി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമാണെന്ന് ‍ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും എഎപി നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രണ്ടര മാസത്തിനു ശേഷം ഡൽഹിക്ക് ഇനി പുതിയൊരു മേയറെ ലഭിക്കും. ലഫ്.ഗവർണറും ബിജെപിയും ചേർന്ന് ഡൽഹിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭരണാഘടനാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലൂടെ തെളിഞ്ഞതെന്നും കേജ്‍രിവാൾ‌ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിൽ ആകെ 250 വാർഡുകളുണ്ട്. എഎപി– 134, ബിജെപി–105 എന്നിങ്ങനെയാണു നിലവിലെ കക്ഷിനില.



English Summary: In Relief For AAP In Mayor Polls, Court Says Nominated Members Can't Vote