തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കെടിയു) വൈസ് ചാൻസലർ (വിസി) ഡോ. സിസ തോമസിനെ മാറ്റാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം. ഇന്നലത്തെ ഹൈക്കോടതി വിധി മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് സര്‍‍ക്കാരിന്റെ നീക്കം. പുതിയ താല്‍ക്കാലിക വിസിയെ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതാ പട്ടിക തയാറാക്കും. യുജിസി യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ പട്ടിക ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കൈമാറും.



സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയിലെ വിസി ആരെന്ന് നിര്‍ദേശിക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സിസ തോമസിന്‍റേത് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍ ചാന്‍സലര്‍ നടത്തിയ താല്‍ക്കാലിക നിയമനമാണ്. സര്‍ക്കാരിന് പുതിയ പാനല്‍ സമര്‍പ്പിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സിസ തോമസിനെ താൽകാലിക വിസിയായി ഗവർണർ നിയമിച്ചതിനെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് സ്ഥിരം വിസി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളുമായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചത്.

English Summary: Government likely to remove Ciza Thomas from KTU VC Post