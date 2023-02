‘മകൻ സന്തോഷ് സുമനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണം’: ബിഹാറിൽ തേജസ്വിക്ക് ഒളിയമ്പുമായി മാഞ്ചി

പട്ന ∙ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പിൻഗാമിയെ ചൊല്ലി മഹാസഖ്യത്തിൽ വീണ്ടും വിവാദം. ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച (എച്ച്എഎം) നേതാവ് ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയാണ് പുതിയ വിവാദത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. തന്റെ മകൻ സന്തോഷ് സുമനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്നു ജിതൻ റാം മാഞ്ചി ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ബിഹാറിൽ എച്ച്എഎം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗരീബ് സമ്പർക്ക യാത്രയിലെ പൊതുയോഗത്തിലായിരുന്നു മാഞ്ചിയുടെ അഭ്യർഥന. നിതീഷ് സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയാണ് സന്തോഷ് സുമൻ.



മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ തന്റെ പിൻഗാമിയായി നിതീഷ് കുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവിനെതിരെ ഒളിയമ്പും മാഞ്ചി തൊടുത്തു. ‘‘ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ പലരും നോക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഫസറായ എന്റെ മകൻ സന്തോഷ് സുമന് അവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സന്തോഷ് സുമൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ സർവഥാ യോഗ്യനാണ്.’’തേജസ്വി യാദവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ പരോക്ഷമായി പരിഹസിച്ചായിരുന്നു മാഞ്ചിയുടെ പരാമർശം.

ജെ‍ഡിയു നേതാവ് ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്വാഹയ്ക്കു പിന്നാലെ ഘടകകക്ഷി നേതാവായ ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയും തേജസ്വിക്കെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങിയത് മഹാസഖ്യത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പ്രകടമാക്കി. തേജസ്വി ഒഴികെ ആരെയും നേതാവായി അംഗീകരിക്കാൻ തയാറാണെന്നായിരുന്നു അടുത്തിടെ ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്വാഹ തുറന്നടിച്ചത്.

English Summary: My son more qualified to be CM candidate: Ally Jitan Ram Manjhi's dig at Tejashwi Yadav