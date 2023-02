വാഗമണിലെ ഹോട്ടലിൽ മുട്ടക്കറിയിൽ പുഴു!; 6 കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിൽ, ഹോട്ടൽ പൂട്ടി

വാഗമൺ∙ വാഗമണിലെ വാഗാലാൻഡ് ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗവും പൊലീസും പരിശോധന നടത്തി ഹോട്ടൽ പൂട്ടിച്ചു. കോഴിക്കോട് ഗ്ലോബൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ ലഭിച്ചത്. അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ച ആറു കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 85 വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരുമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയത്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയവരാണ് വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും അടങ്ങിയ സംഘം. മുട്ടക്കറിയിൽനിന്നാണ് പുഴുവിനെ കിട്ടിയത്. ഇതോടെ വിദ്യാർഥികൾ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഛർദ്ദിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി ഹോട്ടലിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

ഹോട്ടലിനകത്തുനടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നു വ്യക്തമായി. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളെ ഹോട്ടലുടമയും തൊഴിലാളികളും മർദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഒരു മാസം മുൻപും അധികൃതർ ഹോട്ടൽ അടപ്പിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Worm found in food at Vagaland hotel in Vagamon