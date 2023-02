ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യവ്യാപകമായ അക്രമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ ഞായറാഴ്ച ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിക്കും. 79 ക്രൈസ്തവ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും നിവേദനം നൽകും.



കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം. ക്രൈസ്തവര്‍ ഇരയായ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും വൈദികര്‍ക്ക് നേരെ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് സഭകളുടെ പരാതി. വൈദികര്‍ക്ക് നേരെ കള്ളക്കേസ് എടുക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട്.

English Summary: Christians to Protest at Delhi Jantar Mantar on Sunday