വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജമെന്ന് പ്രതി

കൊച്ചി∙ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസില്‍ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജമെന്ന് പ്രതി അനിൽകുമാർ. ഗണേഷ് മോഹനുമേൽ കുറ്റം ചുമത്തിയത് രക്ഷപ്പെടാനെന്ന് അനിൽകുമാർ മൊഴി നൽകി. ക്രമക്കേട് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തതും നടപടിയെടുത്തതിലെ വൈരാഗ്യവും ഗണേഷിൽ കുറ്റം ചുമത്താൻ കാരണമായി. സൂപ്രണ്ടിനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് കുട്ടിയെ കൈവശം വച്ച ദമ്പതികളും മൊഴി നൽകി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരപ്പെടുത്തി നൽകാൻ അനിൽകുമാർ കൈപ്പറ്റിയത് മുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അനിൽകുമാറിനെ മധുരയിലെ ഒളിത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് കളമശേരി പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കിയ അനില്‍കുമാറിനെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

നിയമവിരുദ്ധമായി ദത്തെടുത്ത കുഞ്ഞിന് ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമ്പാദിക്കാനായി വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വഞ്ചന എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി രണ്ടു കേസുകളാണ് കളമശേരി പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയിലെത്താത്ത യുവതിയുടെ പേരില്‍ ഒപി, ഐപി രേഖകളുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. തൃപ്പുണിത്തുറയിലെ ദമ്പതികളുടെ കൈവശമുള്ള കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തത് നിയമവിരുദ്ധമായാണെന്ന് സിഡബ്ല്യുസിയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



English Summary: Fake certificate: Allegations against medical college superintendent to be fake, says accuse