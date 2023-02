ജിഎസ്ടി ട്രൈബ്യൂണൽ എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കണം: ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിൽ ആവശ്യവുമായി ബാലഗോപാൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ നികുതിദായകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ രണ്ടാം അപ്പീൽ സംവിധാനമായ ജിഎസ്ടി ട്രൈബ്യൂണൽ എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന 49ാം ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബോലഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭരണഘടനയുടെ ഫെഡറൽ തത്ത്വങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും വിധവും

സംസ്ഥാന താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കും വിധവുമായിയിരിക്കണം ട്രൈബ്യൂണൽ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് എന്നും കേരളം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും ട്രൈബ്യൂണൽ ബെഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം, ബെഞ്ചിലെ ടെക്നിക്കൽ അംഗങ്ങളുടെ നിയമനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അധികാരം അതത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമെന്നും കേരളം നിലപാടെടുത്തു.

ഉദാഹരണമായി അഞ്ചു കോടിയിൽ താഴെ ജനസംഖ്യ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ രണ്ടു ബെഞ്ചിൽ അധികമാകരുത് എന്ന പ്രമേയം വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭൂമിശാസ്ത്രപ്രകാരം കുറഞ്ഞത് മൂന്നു ബെഞ്ചെങ്കിലും അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിട്ടു നൽകേണ്ടതാണെന്നും ശക്തമായി വാദിച്ചു. ഈ അധികാരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കേവലം റൂൾ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നഷ്ട്ടമാകാതിരിക്കാൻ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഇതുൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാലിന്റെ ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താകുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

നികുതി റിട്ടേണുകളുടെ ലേറ്റ് ഫീ ഈടാക്കുന്നതിലും, റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാതെ അസസ്മെന്റിന് വിധേയരാകുന്ന നികുതിദായകർക്ക് റിട്ടേൺ തന്നെ ഫയൽ ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്ന വിധത്തിലും കൗൺസിൽ തീരുമാനം എടുത്തു. കൗൺസിലിൽ ചർച്ച ചെയ്ത അജണ്ടയിലുപരിയായി, ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിലും തുടരണമെന്നും, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി അനുപാതം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേട്ടമാവുന്ന വിധത്തിൽ ഉയർത്തണമെന്നും, കേരളം നേതൃത്വം നൽകിയ സ്വർണ മേഖലയിലെ ഇ വെ ബിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന് കത്തു നൽകി.

