‘കോൺഗ്രസ് എന്റെ നിർദേശം മാനിച്ചാൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സീറ്റ് നൂറിൽ താഴെയാകും’

പട്ന∙ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തന്റെ നിർദേശങ്ങൾ മാനിച്ചാൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സീറ്റുകൾ നൂറിൽ താഴെയാകുമെന്നു ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. സിപിഐ (എംഎൽ) ദേശീയ കൺവൻഷനിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സൽമാൻ ഖുർഷിദിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു നിതീഷിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇക്കാര്യം കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കണമെന്നും സൽമാൻ ഖുർഷിദിനോടു നിതീഷ് അഭ്യർഥിച്ചു.



കോൺഗ്രസ് മുൻകയ്യെടുത്ത് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തണമെന്നു നിതീഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആരുമായെല്ലാം സഖ്യത്തിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന കാര്യം കോൺഗ്രസ് എത്രയും വേഗം തീരുമാനിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ താൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം കാത്തിരിക്കുമെന്നും നിതീഷ് പറഞ്ഞു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര വിജയകരമായിരുന്നെങ്കിലും ഭാവി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട സമയമായി. ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താനായി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെല്ലാം ഒന്നിക്കണമെന്നും നിതീഷ് അഭ്യർഥിച്ചു.

നിതീഷ് കുമാറിന്റെ അതേ ചിന്താഗതിയാണ് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുമുള്ളതെന്നു സൽമാൻ ഖുർഷിദ് പ്രതികരിച്ചു. പ്രണയത്തിലെ പോലെ ആരാദ്യം പറയുമെന്ന പ്രശ്നം മാത്രമാണുള്ളത്. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായാൽ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാറും. നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നിർദേശം താൻ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കുമെന്നു സൽമാൻ ഖുർഷിദ് ഉറപ്പു നൽകി. പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കു ശക്തിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർക്കു പ്രധാന്യം നൽകണമെന്നും കോൺഗ്രസ് – ബിജെപി നേർക്കുനേർ പോരുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും ആർജെഡി നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു.

English Summary: If Congress listens to me, BJP will go below 100 seats, says Nitish Kumar