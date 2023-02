തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തില്‍പരം സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍. രണ്ടു ലക്ഷത്തില്‍പരം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍. ഏഴായിരം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം. 2022 ഏപ്രിലില്‍ സംരംഭക വര്‍ഷം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴേ നെറ്റിചുളിച്ചവര്‍ക്കുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു സംരംഭക മഹാസംഗമത്തിലെ പ്രഖ്യാപനം. സംരംഭകര്‍ ലക്ഷം പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായ മേഖലയിലെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വന്‍ അംഗീകാരവുമെത്തി.

ഇതിനിടെ, സംരംഭക വര്‍ഷത്തിലൂടെ ഈ ചരിത്രനേട്ടം കൈവരിച്ചെന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വാദം പെരുംനുണയാണെന്നതിന് തെളിവുകൾ പുറത്ത്. കാസര്‍കോട് മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെ പട്ടിക പെരുപ്പിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പട്ടികയിലുണ്ട്. 60 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോമിയോ ക്ലിനിക്കും എട്ടു വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ്ഫുഡ് കടയും ഉള്‍പ്പെടെ പുതിയ സംരംഭമായി അവതരിപ്പിച്ചെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. തൃശൂരിൽ തുറക്കാത്ത കടകളും പുതിയ സംരംഭങ്ങളുടെ പട്ടികയിലിടം നേടി. ഇതിനു പുറമെ പിൻവലിച്ച അപേക്ഷകളും കണക്കിൽച്ചേർത്ത് പെരുപ്പിച്ചു.

സംരംഭപ്പട്ടിക ലക്ഷമെത്തിച്ചത് ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത കണക്കെടുപ്പ് രീതിയിലാണ്. പെട്ടിക്കടയും ബാർബർ ഷോപ്പും വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മിക്കവരും വിവരം അറിഞ്ഞതേയില്ല. അതേസമയം, കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2020ൽ മാനദണ്ഡം മാറ്റിയതു കൊണ്ടാണ് ഇതു സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി.രാജീവ് ന്യായീകരിച്ചു.



അതേസമയം, ഒരുലക്ഷം സംരംഭകരുടെ പട്ടിക സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു. സംരംഭങ്ങള്‍ നേരില്‍കാണാനുള്ള മന്ത്രി പി.രാജീവിന്റെ വെല്ലുവിളി എറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും താന്‍ മന്ത്രിയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നയാളാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. സംരംഭങ്ങളുടെ പട്ടിക പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് വിഷയം സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ചതെന്നും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പറഞ്ഞു.

English Summary: More than two lakh job opportunities in one year; Govt with fake account