തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് കൃത്യമായി ശമ്പളം നൽകാൻ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടിവരുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ്. ഏറെ വിമർശനങ്ങൾക്കു കാരണമായ ‘ശമ്പളത്തിന് ടാർഗറ്റ്’ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിന് ഇറങ്ങാനാണ് യൂണിയനുകൾ ആലോചിക്കുന്നത്.

ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ മത്സരബുദ്ധി കൂട്ടാനും മികവു പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനും ടാർഗറ്റ് നൽകുന്നതിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വാദം. സിഐടിയു, എഐടിയുസി ഉൾപ്പെടെ ഭരണാനുകൂല യൂണിയനുകളുടെ എതിർപ്പ് വകവയ്ക്കാതെയാണ് കെഎസ്ആർടിസി മാനേജ്മെന്റിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ. ശമ്പളം ഗഡുക്കളായി നൽകുമെന്ന ഉത്തരവിനെതിരെ യൂണിയനുകൾ രംഗത്തെങ്കിലും പിന്മാറാൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒരുക്കമല്ല.

ഇതിനിടെ, സിഎംഡി ബിജു പ്രഭാകർ ഉത്തരവിറക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉത്തരവ് ആരെയും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചത്. ‌‌

English Summary: Target for salary at KSRTC: Management says the project has not been abandoned