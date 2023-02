കോഴയിടപാട്: യൂണിടാക് എംഡിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ശിവശങ്കറെന്ന് ലൈഫ് മിഷന്‍ മുന്‍ സിഇഒ

തിരുവനന്തപുരം∙ ലൈഫ് മിഷന്‍ കോഴയിടപാടിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). ലൈഫ് മിഷൻ മുൻ സിഇഒ യു.വി.ജോസിനെ ഇന്നലെ എട്ടു മണിക്കൂര്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു. കോഴയിടപാടില്‍ യൂണിടാക് എംഡി സന്തോഷ് ഈപ്പനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ശിവശങ്കറെന്ന്‌ അവർത്തിച്ച യു.‌വി.ജോസ്, റെഡ് ക്രെസെന്റുമായുള്ള ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചതും ശിവശങ്കറിന്റെ നിർദേശനുസരണമാണെന്ന് മൊഴി നല്‍കി. പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ നടന്ന കോഴയിടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും മൊഴി നല്‍കി. കസ്റ്റഡിയിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ മൂന്നാം ദിവസവും തുടരും. മറ്റു കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സമാഹരിച്ച തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും ചോദ്യം ചെയ്യും.

ശിവശങ്കറിന്റെ സ്വകാര്യ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണുഗോപാലും സ്വപ്നയും ചേർന്നു ബാങ്ക് ലോക്കർ തുറന്നതു ശിവശങ്കറിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണെന്നാണ് ഇഡിയുടെ നിഗമനം. ഈ ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരു കോടി രൂപ കോഴ ഇടപാടിൽ ശിവശങ്കറിനു ലഭിച്ച വിഹിതമാണെന്നും ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സ്വപ്ന സൂക്ഷിച്ച പണം എവിടെ നിന്നാണു ലഭിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും സ്വപ്നയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണു ശിവശങ്കറിന്റെ മൊഴി.



English Summary: bribery: Unitac MD was introduced by Sivasankar: Ex-CEO of Life Mission