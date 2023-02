ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം മുഴുവൻ നൽകാൻ കേന്ദ്രം; ‘16,982 കോടി രൂപ കൊടുത്തു തീർക്കും’

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം നൽകാനുള്ള ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം മുഴുവനായും നല്‍കാന്‍ 49മത് കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള 16,982 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു. നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കിയതിൽ പിഴവുണ്ടെന്ന വിമർശനം തമിഴ്നാട് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

തമിഴ്നാട് അടക്കം ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കുടിശിക 16,524 കോടി രൂപയും നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. എജി സര്‍ട്ടിഫക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കേരളത്തിന്‍റെ കുടിശിക ഉടന്‍ നല്‍കും. കേന്ദ്രത്തിന്റെ നഷ്ടപരിഹാര ഫണ്ടിൽ നിലവിൽ ഇത്രയും പണം ഇല്ലെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറ്റു വരുമാന വിഭവങ്ങളിൽനിന്ന് ഈ തുക വകയിരുത്തി നൽകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും ലഭ്യമാകും. ഭാവിയിലെ നഷ്ടപരിഹാര സെസ് പിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്നും ഇതേ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിരന്തരമായി കേന്ദ്രവുമായി ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെയാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

കേരളം അടക്കം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാര കാലാവധി നീട്ടുന്നതില്‍ തീരുമാനമായില്ല. ജിഎസ്ടി തര്‍ക്ക പരിഹാരത്തിനുള്ള അപ്‍ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെ ഘടന, എണ്ണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കേരളം അടക്കം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ അപ്‍ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനായുള്ള മന്ത്രിതല സമിതി ശുപാര്‍ശയില്‍ മാറ്റംവരുത്തും. ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ശര്‍ക്കരയുടെയും പെന്‍സില്‍ ഷാര്‍പ്പനറുകളുടെയും നികുതി കുറയ്ക്കാനും തീരുമാനമായി. പാന്‍മസാല, ഗുട്ക കമ്പനികളുടെ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിതല സമിതി ശുപാര്‍ശ കൗണ്‍സില്‍ അംഗീകരിച്ചു.

2017ലാണ് ജിഎസ്ടി നിലവിൽ വന്നത്. നികുതി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടം 5 വർഷത്തേക്ക് കേന്ദ്രം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തുന്ന സെസ് വഴിയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിരുന്നത്. ജൂണിൽ ഇത് അവസാനിച്ചു. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം നീട്ടണമെന്നാണ് കേരളമുൾപ്പെടെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആവശ്യം.

English Summary: Nirmala Sitharaman Says All GST Compensation Dues Will Be Cleared