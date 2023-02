വാട്ടർ ചാർജ് വർധന; സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു

കോഴിക്കോട്∙ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു. ജല അതോറിറ്റി മൂന്നിരട്ടി വരെ വെള്ളക്കരം വര്‍ധിപ്പിച്ചതോടെയാണ് നടപടി. ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന നടപടികള്‍ക്ക് വിവിധ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടക്കം കുറിച്ചു. പൊതുടാപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള വെള്ളം പലയിടത്തും പാഴായി പോകുന്നുണ്ട്. ചിലയിടത്ത് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലയിടത്താകട്ടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ടാപ്പുകളെല്ലാം കണ്ടെത്തി ഒഴിവാക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍.

വാട്ടർ ചാർജിലുണ്ടായ ഗണ്യമായ വര്‍ധനവ് താങ്ങാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടു ലക്ഷത്തില്‍പരം പൊതുടാപ്പുകള്‍ക്കായി ‌തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രതിവർഷം 334 കോടി രൂപ നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍. 2021ല്‍ 120 കോടി രൂപയായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇരട്ടിയിലധികമുള്ള വര്‍ധനവ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത്.

കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനില്‍ മാത്രം അറുനൂറിലധികം പൊതുടാപ്പുകള്‍ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഒഴിവാക്കി. രാമനാട്ടുകര നഗരസഭയിലാകട്ടെ, 250ലധികം പൊതു ടാപ്പുകൾ വേണ്ടെന്നുവച്ചു. പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ജലജീവന്‍ മിഷന്‍ നടപ്പാക്കുന്നതോടെ പൊതുടാപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഒരുപരിധിവരെ ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

പക്ഷേ കോർപറേഷനുകളില്‍ ജല അതോറിറ്റി തന്നെയാണ് ആശ്രയം. അതേസമയം, കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്ത മേഖലകളിലെ പൊതുടാപ്പുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും നിലനിര്‍ത്താന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിവരും. ഇല്ലെങ്കില്‍ പൊതുടാപ്പുകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന മലയോര, ഗ്രാമീണവാസികള്‍ക്ക് കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമമാകും അനുഭവപ്പെടുക.



English Summary: Reducing the Number of Public Taps In The State