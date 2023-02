മിസിസിപ്പിയിൽ വെടിവയ്പ്: 6 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രതി പിടിയിൽ

മിസിസിപ്പി∙ യുഎസിലെ മിസിസിപ്പിയിലെ ടേറ്റ് കൗണ്ടിയിൽ നടന്ന വെടിവയ്പുകളിൽ ആറു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അർക്കബുട്‌ല കമ്യൂണിറ്റിക്കകത്താണ് വെടിവയ്പ് ഉണ്ടായത്. അർക്കബുട്‌ല റോഡിലെ സ്റ്റോറിനകത്ത് ഒരാളെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അതേ റോഡിലെ ഒരു വസതിയിൽ യുവതിയെയും കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇവരുടെ ഭർത്താവിന് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നാലുപേരെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

‘പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വെടിവയ്പ് നടത്തിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം വ്യക്തമല്ല. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക.’– മിസിസിപ്പി ഗവർണർ ടേറ്റ് റീവ്സ് പറഞ്ഞു.

