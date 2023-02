കരുത്തനായി ഷിൻഡെ, ശിവസേനയുടെ മുഖം; ‘ഉദ്ധവിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ ആത്മഹത്യ’

മുംബൈ ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ‌് കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൂടുതൽ കരുത്തനായി മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ. ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗത്തിന്റെയല്ല, ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗമാണു യഥാർഥ ശിവസേനയെന്നാണു കഴിഞ്ഞദിവസം കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. അമ്പും വില്ലും ചിഹ്നം ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിന് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

‘‘ആദ്യയുദ്ധം ഷിൻഡെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്തിമവിധി സുപ്രീംകോടതി പറയും. പാർട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ച ഷിൻഡെ വിഭാഗം ജനപ്രതിനിധികളുടെ അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച കേസ് സുപ്രീംകോടതിയിലാണ്. ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഹർജി കോടതി അംഗീകരിച്ചാൽ ഷിൻഡെയ്ക്കും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനും തിരിച്ചടിയാകും’’– മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പൃഥ്വിരാജ് ചവാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവ് ഷിൻഡെയ്ക്കും ഫഡ്നാവിസിനും കരുത്ത് നൽകിയെന്നാണു പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. ‘‘സർക്കാർ കൂടുതൽ അധികാരമുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായി. മഹാവികാസ് അഘാഡി സഖ്യം തകർന്നു. ഉദ്ധവിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ ആത്മഹത്യ ആയിരുന്നു. നിരവധി നേതാക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയാണ് ഉദ്ധവ് ഇല്ലാതാക്കിയത്.’’– ബിജെപി നേതാവും മന്ത്രിയുമായ ഗിരീഷ് മഹാജൻ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവരുടെ വിശ്വാസ്യത നേടിയ ഷിൻഡെയുടെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും കൂട്ടുന്നതാണു കമ്മിഷന്റെ തീരുമാനമെന്നും മഹാജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശിവസേനയുടെ തലവനായി ഷിൻഡെ മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശിവസേനയുടെ 55 എംഎൽഎമാരിൽ ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 76% വോട്ടു നേടിയതായി കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷണറും 2 കമ്മിഷണർമാരും ഏകകണ്ഠമായാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്.

English Summary: Maharashtra CM Eknath Shinde’s stock rises, now ‘firmly in saddle to lead’