‘പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം’; ഹരിയാനയില്‍ പ്രതിഷേധം

ചണ്ഡിഗഡ്∙ ഹരിയാനയിലെ പഞ്ച്കുളയിൽ പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടറിന്റെ വസതിയിലേക്കു മാർച്ച്‌ നടത്തിയവരെ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ചു തടഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്തിരിയാതെ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കുനേരെ പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകവും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു.

സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊലീസിനെയും ദ്രുതകർമസേനാംഗങ്ങളെയും പ്രദേശത്ത് കൂടുതലായി വിന്യസിച്ചു. എഴുപതിനായിരത്തിലധികം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചതു പോലെ ഹരിയാനയിലും ചെയ്യണമെന്നാണു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം.

