ജനസംഖ്യ ‘ടൈം ബോംബ്’; നിയന്ത്രിക്കാൻ മോദി നിയമം കൊണ്ടുവരണം: തൊഗാഡിയ

റായ്‌പുർ ∙ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യാ വർധന ‘പൊട്ടാനൊരുങ്ങുന്ന ടൈം ബോംബ്’ ആണെന്ന് മുൻ വിഎച്ച്പി നേതാവ് പ്രവീൺ തൊഗാഡിയ. ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനവും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും തടയാൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കണം. ഛത്തിസ്ഗഢ് തലസ്ഥാനമായ റായ്‌പുരിൽ പൊതുസമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘‘ജനസംഖ്യ ഉയരുന്നതും ജനസംഖ്യയിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയും ടൈം ബോംബ് ആണ്. ജനസംഖ്യാ സ്ഫോടനമുണ്ടായാൽ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാകും. അത്തരം സാഹചര്യം തടയാൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നിയമം, ഏകീകൃത സിവിൽകോഡ്, കാശിയിലും മഥുരയിലും ക്ഷേത്രനിർമാണം തുട‌ങ്ങിയവ ഉറപ്പാക്കിയേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും 2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടൂ എന്നാണു വിശ്വാസം. ഹിന്ദുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ബിജെപി വോട്ടുകൾ നേടാനും ഇതാവശ്യമാണ്’’– തൊഗാഡിയ പറഞ്ഞു.

അന്താരാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റാണു നിലവിൽ തൊഗാഡിയ. ഭാരതം നേരത്തേതന്നെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ആണെന്നും ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘‘രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തെവിടെയും ഹിന്ദുക്കൾ അരക്ഷിതരാകാൻ അനുവദിക്കില്ല’’– തൊഗാഡിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

