ന്യൂയോർക്ക് - ന്യൂഡൽഹി വിമാനത്തിന് യുകെയിൽ എമർജൻസി ലാൻഡിങ്

ലണ്ടൻ∙ യാത്രക്കാർക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം വേണ്ടിവന്നതിനെ തുടർന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം എമർജൻസി ലാൻഡിങ് നടത്തി. ന്യൂയോർക്കിൽനിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്കുള്ള നോൺ–സ്റ്റോപ് യാത്രയ്ക്കിടെയാണു വിമാനം ലണ്ടനിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത്. എന്തുതരം വൈദ്യസഹായമാണ് ആവശ്യമായി വന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്നു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Read Also: രൂപയ്ക്ക് മാനസിക രോഗമെന്നു രോഹിണി; തെരുവിൽ പോലും ആരും ഇങ്ങനെ പറയില്ലെന്ന് മന്ത്രി

നോർവീജിയൻ വ്യോമമേഖലയിൽ ആയിരുന്ന വിമാനം, ഉടനെ ലണ്ട‍നിലെ ഹീത്രൂ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു വഴിമാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. 350 യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

English Summary: Air India New York-Delhi Flight Diverted To UK Due To Medical Emergency