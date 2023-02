‘വെറുപ്പ് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും പൊതുശത്രു; എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും വിദ്വേഷ പ്രസംഗമല്ല’

ന്യൂഡൽഹി∙ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും വിദ്വേഷ പ്രസംഗം അല്ലെന്നും ചില പ്രത്യേക പ്രസ്താവനയോ പ്രസംഗമോ ആണ് ഈ നിർവചനം തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും സുപ്രീംകോടതി. വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസുകളിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണക്കവേ ആയിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ‘‘എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും പൊതുശത്രു ആണ് വെറുപ്പ്. മനസ്സിൽനിന്നു വെറുപ്പ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതു കാണാനാകും’’– കോടതി പറഞ്ഞു.

ഒരാൾ പറയുന്നതെല്ലാം വിദ്വേഷ പ്രസംഗം ആകില്ലെന്നു ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ.എം.ജോസഫ്, ബി.വി.നാഗരത്ന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഇതേ ബെഞ്ച്, 2014ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസംഗത്തെച്ചൊല്ലി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിന് എതിരായ കേസിലെ നടപടികൾ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ കേസ് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാണ് വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തെപ്പറ്റി കോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തെ പറ്റി നിർവചനം ഇല്ലാത്തതിനാലും ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ വകുപ്പുകൾ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുള്ള നടപടികൾ ആയതിനാലും കോടതികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. മുസ്‍ലിംകൾക്ക് എതിരായ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഹരിയാന പൊലീസ് നടപടി എടുത്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഷഹീൻ അബ്ദുല്ല എന്നയാളാണു ഹർജി നൽകിയത്. മുസ്‌ലിംകളും ക്രിസ്ത്യാനികളും വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹിന്ദു മുന്നണിയും ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഹർജികളും ഒരുമിച്ച് മാർച്ച് 21ന് പരിഗണിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

