കശ്മീരിലെ മഞ്ഞുമലയിൽ സ്നോമൊബൈൽ ഓടിച്ച് രാഹുലും പ്രിയങ്കയും; വിഡിയോ വൈറൽ

ശ്രീനഗർ∙ കോൺഗ്രസ് നോതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഗുൽമാർഗിൽ സ്നോമൊബൈൽ ഓടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ബി.വി.ശ്രീനിവാസ് പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിൽ മഞ്ഞുമലയിലൂടെ സ്നോമൊബൈൽ ഓടിച്ചു പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ കാണാം.

കശ്മീരിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഗുൽമാർഗ്. നിരവധി സ്നോബൈക്കുകൾക്കും മറ്റു വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും നടുവിലൂടെ സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം മാറി മാറി സ്നോമൊബൈൽ ഓടിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. രണ്ടു ദിവസത്തെ സ്വകാര്യ വിനോദയാത്രയുടെ ഭാഗമായാണ് സഹോദരങ്ങൾ കശ്മീരിൽ എത്തിയത്.



ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ വിജയത്തിനു ശേഷമുള്ള മികച്ച അവധിയാഘോഷമെന്നാണ് രാഹുലും പ്രിയങ്കയും ഈ യാത്രയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ പാർട്ടി നേതാക്കളുമായുള്ള യോഗത്തിലും രാഹുൽ പങ്കെടുത്തു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ താൻ വീണ്ടും കശ്മീർ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ, പാർട്ടി നേതാക്കളെ അറിയിച്ചു.



