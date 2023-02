പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി വിദേശത്തുനിന്ന് പണം: പാക്ക് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ അറസ്റ്റിലായേക്കും

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സ്വന്തം പാർട്ടിയായ പാക്കിസ്ഥാൻ തെഹ്‌രീകെ ഇൻസാഫിനു (പിടിഐ) വേണ്ടി വിദേശത്തുനിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ചതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഫെഡറൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി (എഫ്ഐഎ) അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അറസ്റ്റിനായി നാലംഗ സംഘത്തെ എഫ്ഐഎ രൂപീകരിച്ചെന്നും ഡയറക്ടർ ജനറലിൽനിന്ന് അന്തിമാനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിന്റെ പേരിൽ എഫ്ഐഎ, ഇമ്രാൻ ഖാനും മറ്റ് പത്തുപേർക്കുമെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എഫ്ഐഎയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിങ് സർക്കിൾ വിഭാഗമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഇമ്രാനും മറ്റു പത്തുപേരും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്ട് ലംഘിച്ചെന്നും ഇവരെല്ലാവരും ഒരു സ്വകാര്യ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

പിടിഐയുടെ സ്ഥാപകാംഗം അക്ബർ എസ്. ബാബർ ആണ് 2014ൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ആദ്യം പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ തെറ്റുചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടാണു പാർട്ടിക്ക്. 2018ൽ പാർട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സ്ക്രൂട്നി കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു. ഈ കമ്മിറ്റി നാലുവർഷമെടുത്ത് 95 തവണ നടത്തിയ ഹിയറിങ്ങുകൾക്കുശേഷം 2022 ജനുവരിയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. വിദേശത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ രേഖകളില്ലാതെ പലതവണ വലിയ തുക ശേഖരിച്ചുവെന്നാണ് ഈ കമ്മിറ്റി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്.

