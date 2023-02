നിക്കി യാദവ് വധം: ‘സഹീലിന്റെ പിതാവ് മറ്റൊരു കൊലക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു’

ന്യൂഡൽഹി∙ നിക്കി യാദവ് കൊലക്കേസിലെ പ്രതി സഹീലിന്റെ പിതാവ് നേരത്തേ മറ്റൊരു വധക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ്. ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന നിക്കി എന്ന യുവതിയെ സഹീൽ കഴുത്തിൽ കേബിൾ മുറുക്കി കൊന്നശേഷം മൃതദേഹം ഫ്രിജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അന്വേഷണത്തിനിടെയാണു കണ്ടെത്തൽ. സഹീല്‍ ഗെലോട്ട്, പിതാവ് വിരേന്ദർ എന്നിവരെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ ധാബയിൽ എത്തിച്ചു തെളിവെടുത്തു.

വിരേന്ദർ, സഹീലിന്റെ ബന്ധുക്കളായ ആശിഷ്, നവീൻ, സുഹൃത്തുക്കളായ അമർ, ലോകേഷ് എന്നിവരെ ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഇതിൽ നവീൻ ഡൽഹി പൊലീസിൽ കോൺസ്റ്റബിളാണ്. സഹീലിന്റെ മൊഴികളുമായി പൊരുത്തമില്ലാതെ വന്നതോടെയാണു കൂട്ടുപ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. മൂന്നു വർഷം മുൻപ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലാണു സഹീലും നിക്കിയും വിവാഹിതരായത്. ഇതര ജാതിക്കാരനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്ന നിക്കിയുടെ കുടുംബം ചടങ്ങിന് എത്തിയില്ല.

വിരേന്ദർ അറസ്റ്റിലായ മുൻ കൊലപാതകത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. നിക്കിയുടെ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു പൊലീസ്. ഇതിനായി ഫോൺ കോൾ ലിസ്റ്റ്, ഡേറ്റാ എന്നിവ ശേഖരിച്ചു പരിശോധിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു യുവതിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിനു മുൻപായി നിക്കിയെ കൊലപ്പെടുത്താനാണു സഹീൽ പദ്ധതിയിട്ടത് എന്നാണു പൊലീസ് നിഗമനം. ഇയാളെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 5 ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

കൊലപാതകത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം ഫ്രിജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അ‍ഞ്ചുപേരുമാണ് സഹീലിനെ സഹായിച്ചത്. മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വിവരം സഹീൽ, നിക്കിയെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യം നിക്കി അറിഞ്ഞതോടെ തർക്കമുണ്ടായി. തുടർന്നു നിക്കിയെ സഹീൽ കൊലപ്പെടുത്തി. ഈ മാസം 14നാണ് മൃതദേഹം പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. 2018ൽ കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പഠിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് നിക്കിയെ സഹീൽ പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് പ്രണയത്തിലായതും. തുടർന്ന് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Nikki Yadav's Partner's Father Was Arrested Earlier In Another Murder Case