തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള പൊലീസിനായി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൊലീസ് റൊബട് നിര്‍മിച്ച വകയിലും കടം പറഞ്ഞ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. റൊബട് നിര്‍മിക്കാന്‍ ഇരുപത്തിമൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടെങ്കിലും ഇനിയും 5,60,000 രൂപ കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ് കമ്പനിയായ അസിമോവ് റോബടിക്സിന് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കാനുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൊലീസ് റോബട്ടിന്റെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ച് കേരള പൊലീസിലേക്ക് വരവേറ്റത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അന്ന് റോബടിക് പൊലീസിനെ അവതരിപ്പിച്ച ദുബായ് പൊലീസായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു ഉദ്യമത്തിന് പ്രചോദനം. പക്ഷേ റോബട് നിര്‍മിച്ച് നല്‍കിയ സ്റ്റാർട്ടപ് കമ്പനിയെ സര്‍ക്കാര്‍ മറന്നു.

ഇതിനകം 250ല്‍പരം റോബടിനെ നിര്‍മിച്ച് കയറ്റുമതി ചെയ്ത കമ്പനി 2019ലാണ് പൊലീസിനായി കെ.പി.ബോട്ടിനെ നിര്‍മിച്ചുനല്‍കിയത്. ആദ്യം പൊലീസ് ഹെഡ് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സിലേക്കും അവിടെനിന്ന് ഇപ്പോള്‍ പൊലീസ് സൈബര്‍ ഡോമിലുമാണ് കെ.ബി.ബോട്ട് എന്ന റൊബടിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. കോവിഡ് കാലമുണ്ടാക്കിയ ക്ഷീണത്തിനിടയിലും റോബടിന്റെ വില്‍പനാനന്തര സര്‍വീസ് ഉറപ്പാക്കിയതിനൊപ്പം വായ്പയെടുത്ത് നികുതി അടച്ചതിന്റെ വഴിയും ഗതികേട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്ന് അസിമോവ് റോബടിക്സ് സിഇഒ ജയക‍ൃഷ്ണന്‍ പറയുന്നു.

English Summary: Government has to pay Rs 5.6 lakh to startup company for police robot