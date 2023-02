‘പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പൊതുവായ വിവാഹപ്രായം’: ഹർജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പൊതുവായ വിവാഹപ്രായം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതി. സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം 21 വയസ്സാക്കി ഉയർത്തണം എന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. ബിജെപി നേതാവും അഭിഭാഷകനുമായ അശ്വനി കുമാര്‍ ഉപാധ്യായ ആണു ഹര്‍ജി നൽ‌കിയത്.

വിവാഹപ്രായം ഏകീകരിക്കുന്നതു പാര്‍ലമെന്റിന്റെ അധികാര പരിധിയില്‍പെട്ട കാര്യമാണെന്നും, നിയമം നിര്‍മിക്കുന്നതിനു പാര്‍ലമന്റിനു നിര്‍ദേശം നല്‍കാന്‍ കോടതിക്കാവില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതല കോടതിക്കു മാത്രമല്ല, പാര്‍ലമെന്റിനും ഉണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ പുരുഷന്മാരുടെ വിവാഹപ്രായം 21 വയസ്സും സ്ത്രീകളുടേത് 18 വയസ്സുമാണ്.

English Summary: SC junks plea seeking uniform minimum age for marriage for men and women