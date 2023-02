ബെംഗളൂരു∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള കര്‍ണാടകയില്‍ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയെ ഞെട്ടിച്ച് നേതാക്കള്‍ കൂട്ടത്തോടെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍. ബിജെപി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സി.ടി.രവിയുടെ ഉറ്റ അനുയായി ഡി. തമ്മയ്യയ്ക്കു പുറമെ ബിജെപി, ജെഡിഎസ് മുന്‍ എംഎല്‍എമാരും പ്രബല സമുദായ നേതാക്കന്‍മാരുമാണു കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തിയത്.

ബിജെപി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സി.ടി. രവിയുടെ ഉറ്റ അനുയായി ഡി.തമ്മയ്യ ഇന്നലെയാണു കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയപരാജയങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കാന്‍ കഴിയുള്ള ലിംഗായത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ ചിക്കമഗളുരുവിലെ നേതാവും‌ കൂടിയാണു തമ്മയ്യ. സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയതിനുശേഷം സീറ്റില്ലെന്ന സൂചന കിട്ടിയതോടെയാണു തമ്മയ്യ കൈ പിടിച്ചത്.

കൂടുതല്‍ ബിജെപി നേതാക്കന്‍മാര്‍ പാര്‍ട്ടിയിലെത്തുമെന്നു പിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ മുന്‍ എംഎല്‍എ കിരണ്‍കുമാര്‍, വൊക്കലിംഗ നേതാവ് സന്ദേശ് നാഗരാജ്, ജെഡിഎസ് നേതാവും തുമുകുരു മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായ എച്ച്. നിംഗപ്പ എന്നിവരും പാര്‍ട്ടിയിലെത്തി. എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാലയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്വീകരിച്ചു.

ചിക്കമഗളുരുവില്‍ മാത്രം സീറ്റിനായി 13 ബിജെപി നേതാക്കന്‍മാര്‍ സമീപിച്ചെന്നാണു കോണ്‍ഗ്രസ് അവകാശവാദം. കൂടുതല്‍ രണ്ടാംനിര ബിജെപി നേതാക്കന്‍മാര്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടിയിലെത്തുമെന്നും ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ പരസ്യമായി പറയുന്നുണ്ട്.

English Summary: Setback For Karnataka BJP and JDS, Leaders Join Congress Ahead Of Polls