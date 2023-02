യുക്രെയ്നെ എളുപ്പം വീഴ്ത്താമെന്ന് പുട്ടിൻ കരുതി: ‘കുത്തുവാക്കു’മായി ബൈഡൻ കീവിൽ

കീവ് ∙ റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ യുക്രെയ്നും പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിക്കും പൂർണ പിന്തുണ വ്യക്തമാക്കി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. പോളണ്ടിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ച യാത്രയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി യുക്രെയ്നിൽ ഇറങ്ങിയ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് യുക്രെയ്ന് യുഎസിന്റെ അചഞ്ചലമായ പിന്തുണ വ്യക്തമാക്കിയത്. ജർമനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ബൈഡന്റെ സന്ദർശനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ബൈഡന്റെ സന്ദർശനം റഷ്യയ്ക്കുളള മുന്നറിയിപ്പായാണ് രാജ്യാന്തര കേന്ദ്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ബൈഡന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന്:

യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ക്രൂരമായ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം അടയാളപ്പെടുത്താൻ ലോകം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനും യുക്രെയ്‌ന്റെ ജനാധിപത്യം, പരമാധികാരം, പ്രാദേശിക അഖണ്ഡത എന്നിവയോടുള്ള നമ്മുടെ അചഞ്ചലവും അടിപതറാത്തതുമായ പ്രതിബദ്ധത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുമാണ് ഞാൻ കീവിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് പുട്ടിൻ തന്റെ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, യുക്രെയ്ൻ ദുർബലമാണെന്നും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഞങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനു പൂർണമായും തെറ്റുപറ്റി. യുക്രെയ്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പു നൽകുന്നതിനാണ് വിപുലമായ ചർച്ചകൾക്കായി ഞാൻ സെലൻസ്കിയുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘവുമായും ഇന്ന് കീവിൽ ചർച്ച നടത്തുന്നത്.

യുക്രെയ്ൻ ജനതയെ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പീരങ്കി വെടിയുണ്ടകൾ, വ്യോമ നിരീക്ഷണ റഡാറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കും. യുക്രെയ്നെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയെ സഹായിക്കുന്ന ഉന്നതർക്കും കമ്പനികൾക്കുമെതിരെ അധിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഈ ആഴ്ച അറിയിക്കും.

റഷ്യൻ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് യുക്രെയ്നെ സഹായിക്കാൻ അറ്റ്ലാന്റിക് മുതൽ പസിഫിക് വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സഖ്യം യുഎസ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് - സൈനിക, സാമ്പത്തിക, മാനുഷിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ആ സഹായം ഇനിയും തുടരും.

പോളണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഡൂഡയെയും നമ്മുടെ കിഴക്കൻ സഖ്യകക്ഷികളുടെ നേതാക്കളെയും സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി ഉടൻ പോളണ്ടിലെത്തും. യുക്രെയ്നിലെ ജനങ്ങളെയും, ലോകമാസകലം നമ്മെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന യുഎൻ ചാർട്ടറിൽ ഉറപ്പു നൽകുന്ന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും അന്തസും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ലോകരാജ്യങ്ങളെ തുടർന്നും എങ്ങനെ അണിനിരത്തുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കും.

