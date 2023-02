യേശുദാസിനും ചിത്രയ്ക്കും നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞയാൾ 24 വർഷത്തിനുശേഷം പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട്∙ യേശുദാസിനും ചിത്രയ്ക്കും നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞ കേസിലെ പ്രതി 24 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അറസ്റ്റിലായി. ബേപ്പൂർ മാത്തോട്ടം സ്വദേശി പണിക്കർമഠം എൻ.വി.അസീസിനെയാണ് (56) നടക്കാവ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. 1999ൽ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തു നടന്ന മലബാർ മഹോത്സവത്തിൽ ഗാനമേളയ്ക്കിടെയാണ് ഗായകരായ യേശുദാസിനെയും ചിത്രയെയും അസീസ് കല്ലെറിഞ്ഞത്. വഴിയോരത്ത് പഴക്കച്ചവടം നടത്തുന്നയാളായിരുന്നു ഇയാളെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

24 വർഷം മുൻപ്, 1999 ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് രാത്രി 9.15ന് ആയിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ഗാനമേള പുരോഗമിക്കവെ ബീച്ചിലെ ആശുപത്രിക്കു മുൻവശത്തുനിന്ന് ഗായകരായ ചിത്രയ്ക്കും യേശുദാസിനും നേരെ കല്ലേറുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. ഗായകരെ കല്ലെറിഞ്ഞ സംഘത്തിൽ ചില പ്രതികളെ പൊലീസ് പിന്നീട് പിടികൂടി. ഇതിൽ പിടിയിലാകാനുള്ള ആളായിരുന്നു അസീസെന്ന് അന്വേഷണസംഘം പറഞ്ഞു.

1999ൽ മാത്തോട്ടത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന അസീസ് പിൽക്കാലത്ത് ഇവിടം വിട്ടു. മലപ്പുറം മുതുവല്ലൂരിൽ പുളിക്കൽകുന്നത്ത് വീട്ടിലാണ് താമസം, മാത്തോട്ടത്തുള്ള പരിസരവാസി നൽകിയ സൂചനയിലാണ് പൊലീസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. നടക്കാവ് സിഐയായിരുന്ന കെ. ശ്രീനിവാസൻ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥൻ. കേസിൽ കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

നടക്കാവ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.കെ. ജിജീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഒാഫീസർമാരായ എം.വി. ശ്രീകാന്ത്, സി. ഹരീഷ്കുമാർ, പി.കെ. ബൈജു, പി.എം. ലെനീഷ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘമാണ് അസീസിനെ പിടികൂടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ അസീസിനെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു.

English Summary: Stones Were Thrown at Yesudas and Chitra during Ganamela; Accused Arrested After 24 years