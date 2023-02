മാർച്ച് ഒന്നിന് തലശ്ശേരി സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണം: ആകാശ് തില്ലങ്കേരിക്ക് നോട്ടിസ്

തലശ്ശേരി ∙ ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ആകാശ് തില്ലങ്കേരിക്ക് കോടതി നോട്ടിസ്. മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് തലശ്ശേരി സെഷന്‍സ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാകണമെന്നാണ് നോട്ടിസ്. ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലാണ് നടപടി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി എടയന്നൂരിലെ ഷുഹൈബിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയായ ആകാശ് തില്ലങ്കേരി ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതായാണ് ആക്ഷേപം. മറ്റൊരു കേസിലും ഉൾപ്പെടരുത് എന്ന ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ആണ് ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ ആകാശ് ജാമ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞത്.

ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനും ആകാശ് തില്ലങ്കേരിക്കെതിരെ മട്ടന്നൂർ, മുഴക്കുന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ‌ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്നു കാട്ടിയാണു നടപടി. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച കേസിൽ ആകാശിനു മട്ടന്നൂർ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

മട്ടന്നൂർ പൊലീസിനു വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെ.അജിത്ത്കുമാറാണ് ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി, ആകാശ് തില്ലങ്കേരി മാർച്ച് ഒന്നിന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി.‌

English Summary: Thalassery District And Sessions Court Directs Akash Thillankeri To Appear Before Court