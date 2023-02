ആന്റണിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒഴിയുന്നിടത്തേക്ക് ആര്?; ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനം വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. എ.കെ.ആന്റണി, ഉമ്മൻചാണ്ടി, കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എന്നിവരാണ് കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ. ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ ആന്റണിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒഴിയും. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ വിജയത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ തുടരും. സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം തുടരാനാണ് സാധ്യത. കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ഈ ചുമതലയിൽ തുടരണമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവരുടെ താൽപര്യം.

പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്കുള്ള രണ്ട് ഒഴിവുകളിൽ ഒന്നിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കാണ് സാധ്യത. ദേശീയ തലത്തിൽ ചെന്നിത്തലയ്ക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയതലത്തിൽ വിവിധ പദവികളിൽ പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവ സമ്പത്തും അനുകൂല ഘടകമാണ്. ശേഷിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റിലേക്ക് നിരവധിപേരുകൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നു. ശശി തരൂർ, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എന്നിവരുടെ പേരിനാണ് പ്രാമുഖ്യം. പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊടിക്കുന്നിൽ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചതിനാൽ തരൂരിന് അവസരം ലഭിക്കുമോയെന്ന് ഉറപ്പില്ല. തരൂരിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച തരൂരിന് 1072 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്കു മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു തരൂർ ആദ്യം പ്രതികരിച്ചതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാമെന്ന നിലപാടിലേക്കെത്തി. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തരൂരിന്റെ എതിരാളിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ നിലപാടും നിർണായകമാണ്. കെ.സി.വേണുഗോപാലും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് ഒരാൾ സമിതിയിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ആന്റണിയെ ക്ഷണിതാവായി ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും.

25 അംഗ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റും പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവും ഒഴിച്ചുള്ള 23 പേരിൽ 11 പേരെ പ്രസിഡന്റ് നാമനിർദേശം ചെയ്യും. 12 പേരെ മത്സരത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. 2001ന് ശേഷം മത്സരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മത്സരം നടക്കുന്നതിന് ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് എതിർപ്പില്ല. കേരളത്തിൽനിന്ന് വോട്ടവകാശമുള്ള 41 എഐസിസി അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. എംപിമാരിൽ ആറുപേരെകൂടി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വോട്ടവകാശമുള്ള അംഗങ്ങളാക്കി. എഐസിസി അംഗത്വപട്ടികയിൽ തഴഞ്ഞതിൽ പല മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട്. ക്ഷണിതാക്കളുടെ പട്ടികയിൽപോലും സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പിസിസി ജനറൽ ബോഡി അംഗങ്ങള്‍ക്കും എഐസിസി അംഗങ്ങൾക്കുമാണ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക.

English Summary: Ahead of Congress Plenary session, discussion started about working committe members to be elected