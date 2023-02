ഇന്ത്യ–ചൈന ഉദ്യോഗസ്ഥതല ചർച്ച; നിർണായക തീരുമാനങ്ങളില്ലാതെ പിരിഞ്ഞു

ബെയ്ജിങ്∙ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ തർക്കങ്ങളുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഇന്ത്യ–ചൈന ഉദ്യോഗസ്ഥതല ചർച്ച ബെയ്ജിങ്ങിൽ നടന്നു. ചർച്ചയിൽ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് സൈനികരെ പിൻവലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിർണായക തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് വിവരം. ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി 2012ൽ രൂപീകരിച്ച വർക്കിങ് മെക്കാനിസം ഫോർ കണ്‍സൾട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഓൺ ഇന്ത്യ–ചൈന ബോർഡർ അഫേഴ്സി(ഡബ്ല്യൂഎംസിസി)ൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം ബെയ്ജിങ്ങിൽ എത്തിയത്.

2020ൽ ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച നടത്തുന്നത്. 2019 ജൂലൈയിലാണ് ഇതിനു മുൻപ് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ( ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ) ശിൽപക് അംബുലെയാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ നയിച്ചത്. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് അഫേഴ്സ് ഡയറക്ടർ ജനറലാണ് ചൈനീസ് സംഘത്തെ നയിച്ചത്.



പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയതായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. മറ്റു മേഖലകളിലെ സൈനിക പിന്മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയായെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കി അതിർത്തിയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.



ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തി നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ നല്ല പുരോഗതി ഇരു രാജ്യങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്തുവെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി നടന്ന നയതന്ത്ര ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി ഗൽവാൻ താഴ്‍വരയിൽ നിന്നും മറ്റു നാലിടത്തു നിന്നും സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്തു.



English Summary: India, China's First In-Person Meet In Beijing After Ladakh Standoff