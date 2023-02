മത്സരത്തിൽ തോറ്റതിന് ചിരിച്ചു; ബ്രസീലിൽ ഏഴുപേരെ വെടിവച്ചുകൊന്ന് യുവാവ്: വിഡിയോ

സിനോപ് സിറ്റി∙ ബ്രസീലിൽ പൂൾ മത്സരത്തിൽ തോറ്റതിന് 12 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ 7 പേരെ വെടിവച്ചുകൊന്ന് യുവാവ്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മറ്റോ ഗ്രോസോ സംസ്ഥാനത്ത് സംഭവമുണ്ടായത്. വെടിവച്ചുകൊല്ലുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. എഡ്ഗർ റിക്കാർഡോ ഡി ഒലിവേരിയ, എസെക്കിയാസ് സൂസ റിബേരിയോ എന്നിവരാണ് അക്രമം നടത്തിയത്.

പൂൾ ആദ്യമത്സരത്തിൽ ഒലിവേരിയ തോറ്റു. തുടർന്ന് എസെക്കിയാസിനെയും കൂട്ടി വന്ന് ഒലിവേരിയ വീണ്ടും ജയിച്ച ആളെ വെല്ലുവിളിച്ചു. രണ്ടാം മത്സരത്തിലും തോറ്റതോടെയാണ് ജയിച്ച ആളും കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നവരും ചിരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇതോടെ കോപാകുലനായ ഒലിേവരിയ വാഹനത്തിൽ നിന്നും തോക്കെടുത്തുവന്നു. ഈ സമയം എസെക്കിയാസ് തോക്ക് കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പൂൾ ഉടമയെ ഉൾപ്പെടെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരെ നിരയായി നിർത്തി. തുടർന്ന് ഒലിവേരിയ ഇവരെ വെടിവച്ചുകൊല്ലുകയായിരുന്നു.

ആറുപേർ സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലുമാണ് മരിച്ചത്. പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Brazilian man kills 7 after being laughed at for losing at pool