ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് പവന്‍ ഖേരയെ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടതിൽ, എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിമാനക്കമ്പനി അധികൃതരുമായി വാക്കുതർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. നേതാക്കൾ വിമാനത്തിനുളളിൽ വച്ച് ജീവനക്കാരുമായി തർക്കിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ബോർഡിങ് പാസ് നൽകിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പവൻ ഖേരയെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു തർക്കം.



‘‘എന്താണ് കാരണം?’’ എന്ന് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കാം. ‘‘സാധുവായ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല’’– എന്നും വേണുഗോപാൽ പറയുന്നുണ്ട്. ‘‘അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ബോർഡിങ് പാസ് നൽകിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും?. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ വക്താവാണ്’’– മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. തൊട്ടുപിന്നാലെ, വേണുഗോപാലും മറ്റു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും വിമാനത്തിൽനിന്നിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. വിമാനം പുറപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചില്ല.

അടുത്തിടെ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അപമാനിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഖേരയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. അദാനി-ഹിൻഡൻബർഗ് വിഷയത്തിൽ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ‘നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോദി’ എന്നതിനു പകരം ‘നരേന്ദ്ര ഗൗതംദാസ്’ എന്നു പറഞ്ഞതാണ് വിവാദമായത്.

കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഛത്തീസ്ഗഡ് തലസ്ഥാനമായ റായ്പുരിലേക്കു പോകാൻ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണു ഖേരയെ വിമാനത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയത്. ലഗേജ് പരിശോധിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. പിന്നാലെ അസം പൊലീസ് ഖേരയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മറ്റു നേതാക്കളെല്ലാം വിമാനത്തിൽ കയറിയശേഷമാണ് ഖേരയെ പുറത്താക്കിയതെന്നാണ് വിവരം.

