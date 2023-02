ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമര്‍ശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ വിമാനത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് വക്താവ് പവൻ ഖേര അറസ്റ്റിൽ. അസം പൊലീസാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഛത്തീസ്ഗഡ് തലസ്ഥാനമായ റായ്പുരിലേക്കു പോകാൻ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണു ഖേരയെ വിമാനത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയത്. ലഗേജ് പരിശോധിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. കേസുള്ളതിനാൽ യാത്ര അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും ഇൻഡിഗോ വിമാനക്കമ്പനി അറിയിച്ചു.

പവന്‍ ഖേരയുടെ അറസ്റ്റ്, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും അഭിഭാഷകനുമായ അഭിഷേക് സിംഗ്‌വി സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഉന്നയിച്ചു. ശിവസേന കേസിലെ വാദത്തിനിടെയാണ് വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്. ഇക്കാര്യം സുപ്രീംകോടതി ഉടന്‍ പരിഗണിക്കും.

പവൻ ഖേരയ്ക്ക് എതിരായ നടപടിയിൽ അൻപതോളം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. മറ്റു നേതാക്കളെല്ലാം വിമാനത്തിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണു ഖേരയെ പുറത്തിറക്കിയത് എന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. കാരണമില്ലാതെയാണു ഖേരയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെന്നു കോൺഗ്രസ് സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം നിറയുകയാണ്.

‘‘ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു റായ്‍പുരിലേക്കു പോകാനുള്ള വിമാനത്തിൽനിന്ന് ഒരു യാത്രക്കാരനെ പൊലീസ് പുറത്താക്കി. വിമാനത്തിൽ കയറിയിരുന്നു മറ്റു ചില യാത്രക്കാരും പുറത്തിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. അധികൃതരുടെ നിർദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. വിമാനം വൈകുന്നതിലും യാത്രക്കാർക്കു തടസ്സമുണ്ടാകുന്നതിലും ക്ഷമ ചോിക്കുന്നു’’– ഇൻഡിഗോ വിമാനക്കാമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ പവൻ ഖേരയ്ക്കെതിരെ യുപി പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസെടുത്തിരുന്നു. ഗൗതം അദാനി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് കേസിനാധാരം. നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോദി എന്നതിനു പകരം നരേന്ദ്ര ഗൗതംദാസ് എന്നാണു ഖേര പറഞ്ഞത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ ദാമോദർദാസ് ആണോ ഗൗതംദാസ് ആണോ ഉള്ളതെന്ന് സമീപം ഇരുന്നയാളോട് ഖേര ചോദിച്ചു. ദാമോദർദാസ് ആണെന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചു. പേരിൽ ദാമോദർദാസ് ആണെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഗൗതംദാസിന്റേതാണെന്ന് േഖര പറഞ്ഞു. പരാമർശം ആക്ഷേപകരമാണെന്നു കാട്ടി ലക്നൗവിലെ ബിജെപി നേതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

