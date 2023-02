ലോകായുക്ത ബില്ലിൽ ഒപ്പിടില്ലെന്ന സൂചനയുമായി ഗവർണർ; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിമർശനം

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോകായുക്ത ബില്ലിൽ ഒപ്പിടില്ലെന്ന സൂചന നൽകി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. സർക്കാരിനെതിരായ പരാതി അന്വേഷിക്കണോ എന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർക്കാരല്ലെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ഗവർണർ, ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘‘ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭരണഘടനാപരമായി ബാധ്യതയുണ്ട്. പിണറായി അതു ചെയ്തില്ല. മന്ത്രിമാരെ അയയ്ക്കുകയല്ല വേണ്ടത്’’– ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ബില്ലുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ വിശദീകരണം വിലയിരുത്തിയെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. ലോകായുക്ത നിയമഭേദഗതി, സർവകലാശാല ചാൻസലർ പദവിയിൽനിന്നു ഗവർണറെ മാറ്റുന്ന ബിൽ എന്നിവ അടക്കം 8 ബില്ലുകളാണ് രാജ്ഭവനിലുള്ളത്.

മുത്തലാഖ് വിഷയത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെ വിമർശിച്ച ഗവർണർ, വിഷയത്തിൽ ഇടതു പാർട്ടികളുടേത് ഇഎംഎസിന്റേതിന് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാകാം നിലപാടുമാറ്റമെന്നും ഇതില്‍ ഇഎംഎസിന്റെ ആത്മാവ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നുണ്ടാകാമെന്നും ഗവർണർ പരിഹസിച്ചു. മുത്തലാഖ് നിയമം വിവേചനപരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞതിനോടാണ് ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം.

English Summary: Governor Arif Mohammad Khan hinted he will not sign the Lokayukta Bill