ജലവിതാനം താഴ്ന്ന് വെനീസിലെ കനാലുകൾ; സഞ്ചാരികൾക്ക് പുതുപാത ഒരുക്കി ലേക് ഗാർദ

മിലാൻ (ഇറ്റലി) ∙ ആഗോള കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൽ ആശങ്കയുടെ വേറിട്ട കാഴ്ചയുമായി വെനീസിലെ കനാലുകൾ. ഏറ്റവും വരണ്ട ശൈത്യകാലങ്ങളിലൊന്നാണു ലോകത്തു പലയിടത്തും നിലവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആൽപ്സ് പർവതനിരകളിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ച സാധാരണയുള്ളതിന്റെ ഏകദേശം പകുതിയായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതോടെ ഇറ്റലി ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇത്തവണത്തെ വേനലിൽ വലിയ വരൾച്ചയിലേക്കു പോകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നത്.

ജലസമൃദ്ധിയാൽ സുന്ദരമായ വിനോദസഞ്ചാര കാഴ്ചകൾ നൽകുന്ന വെനീസിലെ ജലപാതകൾ പലതിലും പതിവിൽനിന്നു ഭിന്നമായി വേലിയിറക്കത്തിൽ ജലവിതാനം ഏറെ താഴ്ന്ന കാഴ്ചകളാണ് വരുന്നത്. വേലിയിറക്ക സമയത്ത് ജലപാതകളുടെ അടിയിലെ ചെളിത്തട്ടുകളിൽ ജലയാനങ്ങൾ ഉറച്ചുപോയ ആശങ്കയുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ വാസ്തുവിദ്യാമികവു വിളിച്ചോതുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പാലങ്ങൾക്കും ഇടയിലെ ചെറുജലപാതകളിൽ ‘ഗൊണ്ടോള’ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ വള്ളങ്ങളിലെ സഞ്ചാരമാണ് വെനീസ് യാത്രകളിലെ പ്രധാന ഓർമമുഹൂർത്തങ്ങളിലൊന്ന്. ഈ ഗൊണ്ടോളകൾ സഞ്ചാരവഴി ഉറപ്പിക്കാനാകാതെ കരയ്ക്കടുത്ത് കെട്ടിയിട്ട കാഴ്ചയാണ് പലയിടത്തും. നൂറുകണക്കിനു സ‍ഞ്ചാരികളുടെ സ്വപ്നപറുദീസയായ വെനീസിൽ സഞ്ചാരികളുടെ വരവിനെയും ഇതു ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്.

ചെറുകനാലുകളിൽ പലയിടത്തും ഉണങ്ങിയ ചെളികൂടി കണ്ടുതുടങ്ങിയതോടെ പ്രദേശത്തു സജീവമായിരുന്ന നൂറുകണക്കിനു ഗൊണ്ടോള തുഴച്ചിലുകാരും ആശങ്കയിലാണ്. പതിവിലേറെ ജലവിതാനം താഴ്ന്നെങ്കിലും വേലിയിറക്കം കനാലുകളെ പൂർണമായും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കില്ലെന്നാണ് വെനീസിലെ തിരമാല പ്രവചന കേന്ദ്രത്തിന്റെ തലവൻ അൽവൈസ് പാപ്പ പറയുന്നത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽത്തന്നെ ജലവിതാനം ഉയരുമെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ ഏജൻസിയോടു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇറ്റലിയിലെ പല നദികളും തടാകങ്ങളും ജലവിതാനം കുറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിലാണ് സ്ഥിതി ഏറെ രൂക്ഷം. വടക്കുകിഴക്ക് ആൽപ്സിൽനിന്ന് അഡ്രിയാറ്റിക് കടൽ വരെ നീളുന്ന ‘പോ’ നദി വേനൽ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ വരൾച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാട്ടുന്നു.

ഇറ്റലിയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി കൂടിയാണ് ‘പോ’. കഴിഞ്ഞ വർഷം പോ നദീതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഞ്ചു വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരൾച്ച പിടിമുറുക്കിയിരുന്നു. പത്തു ലക്ഷത്തോളം പേർ താമസിക്കുന്ന വെറോണ നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുടിവെള്ളത്തിനു റേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതും വാർത്തയായിരുന്നു.

ജലവിതാനം കുറയുന്നത് വെനീസിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ നിഴൽ വീഴ്ത്തുമ്പോൾ ജലവിതാനം കുറഞ്ഞത് ഇറ്റലിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമായ ലേക് ഗാർദയുടെ പരിസരത്ത് പുതിയ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതയ്ക്കും വഴി തുറക്കുന്നു. ജലവിതാനം കുറഞ്ഞതോടെ തടാകത്തിനുളളിലെ ചെറുദ്വീപിലേക്കു നടന്നെത്താവുന്ന മൺപാത തെളിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൂടുതൽ എത്താൻ ഇടയാക്കുന്നത്.

ലേക് ഗാർദ തടാകത്തിലൂടെ ബോട്ടിൽ മാത്രം എത്താൻ സാധിച്ചിരുന്ന സാൻ ബിയാജിയോ ദ്വീപിലേക്ക് നടന്നും ബൈക്കിലുമൊക്കെ എത്താനുള്ള അവസരമാണു വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ആവേശം പകരുന്നത്. ചുറ്റുമുള്ള മലനിരകളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച കുറഞ്ഞതും ഉയരുന്ന താപനിലയും ആറാഴ്ചയിലേറെയായി അകന്നുനിൽക്കുന്ന മഴമേഘങ്ങളുമാണു ലേക് ഗാർദയിലെ ജലവിതാനം കുറച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

മുപ്പതു വർഷത്തിനിടെ തടാകത്തിൽ ഇത്രയധികം ജലവിതാനം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യം മുൻപുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പരിസരവാസികളും പറയുന്നു. ജർമനി, ഓസ്ട്രിയ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ലേക് ഗാർദ കാണാൻ കൂടുതലായും എത്തുന്നത്.

തടാകത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും 136 മീറ്ററിലേറെ താഴ്ചയുള്ളതിനാൽ ബോട്ടിങ്ങിനും സർഫിങ്ങിനും മറ്റുമെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഗാർദ തടാകത്തിൽ ജലശുദ്ധി ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഗാർദ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പിയർലൂസിയോ സെരേസ പറയുന്നു. പരിസരത്തെ മലനിരകളിൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാകുമെന്നും മാർച്ചിൽ കൂടുതൽ മഴ കൂടി ലഭിച്ചാൽ തടാകത്തിലെ ജലവിതാനം ഉയരുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയും പിയർലൂസിയോ വാർത്താ ഏജൻസിയോടു പങ്കുവച്ചു.



