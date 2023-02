ഒപ്പിടാത്ത ബില്ലുകള്‍, അത്താഴവിരുന്ന്: ഗവർണറെ കാണാൻ 4 മന്ത്രിമാര്‍ എത്തും

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗവര്‍ണര്‍ ഒപ്പിടാതെ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന ബില്ലുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് മന്ത്രിമാര്‍ നേരിട്ടെത്തി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കും. ഗവര്‍ണറെ സര്‍വകലാശാല ചാന്‍സലര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റുന്നതടക്കം 8 ബില്ലുകളാണ് രാജ്ഭവനിലുള്ളത്. ഇതില്‍ ലോകായുക്ത, സര്‍വകലാശാല നിയമ ഭേദഗതികള്‍ക്കു ഗവര്‍ണര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കാനിടയില്ല.

വൈകിട്ട് ഏഴു മണിക്കാണ് ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നു മടങ്ങിയെത്തുക. മന്ത്രിമാരായ പി.രാജീവ്, ആര്‍.ബിന്ദു, വി.എന്‍.വാസവന്‍, ജെ.ചിഞ്ചുറാണി എന്നിവരെ ഏഴരയോടെ കാണും. ഇതുവരെ ഒപ്പിടാതെ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒാരോ വകുപ്പിന്‍റെയും ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ചു പ്രത്യേകം ആശയവിനിമയം നടത്തും. അതിനു ശേഷം മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് രാജ്ഭവനില്‍ അത്താഴത്തിനും ക്ഷണമുണ്ട്.

സര്‍വകലാശാലകളുടെ ചാന്‍സലർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഗവര്‍ണറെ മാറ്റുന്ന ബില്‍, വിസി നിയമന സേര്‍ച് കമ്മിറ്റിയില്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ മേല്‍കൈ ഉറപ്പിക്കുന്ന ബില്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു മന്ത്രി ആര്‍.ബിന്ദു ഗവര്‍ണറോടു വിശദീകരിക്കും. ലോകായുക്തയുടെ അധികാരങ്ങള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ബിൽ സംബന്ധിച്ചാവും പ്രധാനമായും നിയമമന്ത്രി പി.രാജീവ് സംസാരിക്കുക. ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം 24ന് രാവിലെ കൊല്ലത്തു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗവർണർ വൈകിട്ട് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകും. തുടർന്നു മാർച്ച് ആദ്യവാരമേ അദ്ദേഹം വീണ്ടും രാജ്ഭവനിൽ എത്തൂ.

