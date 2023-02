പൊലീസ് വാദം പൊളിഞ്ഞു; ആദിവാസി യുവാവിനെ മർദിക്കുന്ന കൂടുതല്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

തൊടുപുഴ∙ അടിമാലിയില്‍ ആദിവാസി യുവാവിന് മര്‍ദനമേറ്റ സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് വാദം തെറ്റെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. പുളിക്കത്തൊട്ടി സ്വദേശി ബിനീഷിനെ മര്‍ദിക്കുന്നതിന്‍റെ കൂടുതല്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. മര്‍ദനമേറ്റ ബിനീഷിനെ സ്ഥലത്തുനിന്നു പൊലീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്.



മര്‍ദനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് ഇതുവരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. അതേസമയം, പട്ടികജാതി/വിഭാഗ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. അടിമാലിയിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ടാവുകയും ജസ്റ്റിന്‍, സഞ്ജു എന്നിവർ ബിനീഷിനെ മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു.

