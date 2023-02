മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ തിടുക്കമില്ല; ലക്ഷ്യം ബിജെപിയെ തോൽപ്പിക്കുക: തേജസ്വി യാദവ്

പട്ന ∙ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ തനിക്കു തിടുക്കമില്ലെന്നു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ്. 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ തോൽപിക്കുകയെന്നതിനാണു മുഖ്യ പരിഗണനയെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി ജനതാദൾ (യു) – ആർജെഡി നേതാക്കളുടെ പരസ്പര വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകൾ പതിവായതിനെ തുടർന്നാണ് തേജസ്വി യാദവിന്റെ വിശദീകരണം.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു തേജസ്വി യാദവാകും തന്റെ പിൻഗാമിയെന്നും അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹാസഖ്യത്തെ തേജസ്വി നയിക്കുമെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് മഹാസഖ്യത്തിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമായത്.

ജെഡിയു പാർലമെന്ററി ബോർഡ് ചെയർമാനായിരുന്ന ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്വാഹ രാജിവച്ചു പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാനിടയാക്കിയത് നിതീഷിന്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനു തന്റെ മകൻ സന്തോഷ് സുമൻ യോഗ്യനാണെന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച നേതാവ് ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയും അവകാശപ്പെട്ടു.

അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ജെഡിയു ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ലലൻ സിങ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന സ്ഥിതി വഷളാക്കി. ജെഡിയു നിലപാടിലെ മലക്കംമറിച്ചിലിൽ പ്രകോപിതനായ ആർജെഡി എംഎൽഎ: വിജയ് കുമാർ മണ്ഡൽ മാർച്ചിൽ ഹോളി കഴിഞ്ഞാലുടൻ തേജസ്വി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമേൽക്കുമെന്നു തിരിച്ചടിച്ചു. വിവാദത്തിനു വിരാമമിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ തിടുക്കമില്ലെന്ന തേജസ്വിയുടെ പരാമർശം.

