ഡൽഹി∙ എഐഎഡിഎംകെ അധികാരത്തര്‍ക്കത്തില്‍ ഒ.പനീര്‍ശെല്‍വത്തിന് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചടി. എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ പാര്‍ട്ടി താല്‍ക്കാലിക ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ശരിവച്ചു. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രീംകോടതി ഒ.പനീര്‍ശെല്‍വം നല്‍കിയ ഹര്‍ജി തള്ളി.



English Summary: SC upholds Madras HC's verdict, allows EPS to continue as AIADMK interim General Secretary