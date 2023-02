വയറ്റില്‍ കത്രിക മറന്നുവച്ച സംഭവം: നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങാൻ യുവതി

കോഴിക്കോട് ∙ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്‌ക്കിടെ യുവതിയുടെ വയറ്റില്‍ കത്രിക മറന്നുവച്ച സംഭവത്തില്‍ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാഫലം വൈകുന്നതില്‍ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് പരാതിക്കാരി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ നീക്കമെന്നാണ് ആരോപണം. അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് വൈകുന്നതിനെതിരെ മെഡിക്കല്‍ കോളജിനു മുന്നില്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഹര്‍ഷിന മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

2017 നവംബര്‍ 30ന് ആയിരുന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഹര്‍ഷിനയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നതും വയറ്റില്‍ കത്രിക മറന്നുവച്ചതും. 5 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം കഴി‍ഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ വച്ചുതന്നെ ഈ കത്രിക പുറത്തെടുത്തത്. ഈ സംഭവത്തില്‍ അഞ്ചുമാസമായി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

ജനുവരി 21നാണ് കത്രിക ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചതായും ആരോഗ്യവകുപ്പില്‍നിന്ന് ഇവരറിഞ്ഞു. പക്ഷേ, റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവരികയോ നടപടിയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനിയും വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ കേട്ട് മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ കഴിയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി വരുംവരെ നിരാഹാര സമരമിരിക്കാന്‍ യുവതി തീരുമാനിച്ചത്.

English Summary: Scissors in woman's stomach after surgery at Kozhikode MCH- Follow Up