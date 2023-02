ചെരുപ്പൂരിയടി, ചവിട്ട്, മർദനം: എംസിഡിയിൽ വീണ്ടും ബിജെപി–എഎപി സംഘർഷം– വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിൽ ബിജെപി– എഎപി അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം. സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണലിനിടെയാണ് കൂട്ടത്തല്ല്. അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ചെരുപ്പൂരി അടിക്കുകയും മർദിച്ച്, നിലത്തിട്ടു ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെയും ബിജെപിയുടെയും കൗൺസിലർമാർ സഭയ്‌ക്കുള്ളിൽ പരസ്പരം വെള്ളക്കുപ്പികളും ആപ്പിളും എറിയുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. മറ്റൊരു വിഡിയോയിൽ, വനിതാ കൗൺസിലർമാർ പരസ്പരം ഇടിക്കുന്നത് കാണാം. കയ്യാങ്കളിക്കിടെ ബോധരഹിതനായ വീണ കൗൺസിലർ അശോക് മനുവിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കോർപറേഷനിലെ ഫണ്ട് വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ആറ് അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30നാണ് അവസാനിച്ചത്. 10 മിനിറ്റിനുശേഷം വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങി. വോട്ടെണ്ണൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു. ഒരു വോട്ട് അസാധുവാണെന്ന് മേയർ ഷെല്ലി ഒബ്റോയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അസാധുവോട്ട് കൂടാതെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന നിലപാടിൽ മേയർ ഉറച്ചുനിന്നതോടെയാണ് ബിജെപി അംഗങ്ങൾ ബഹളം ആരംഭിച്ചത്. 242 അംഗങ്ങളാണ് കൗൺസിൽ ഹാളിൽ ഹാജരായത്. കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Clashes break out in MCD house between AAP and BJP Councillors.