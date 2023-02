റായ്പുർ∙ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തില്ല. പകരം അംഗങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. പ്രവര്‍ത്തക സമിതിയിൽ ദലിത്, യുവ, വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കും. അംഗങ്ങളെ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യാന്‍ അധ്യക്ഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി യോഗത്തില്‍ പ്രമേയം പാസാക്കി. സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല.

25 അംഗ സമിതിയിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി എന്നിവർക്കു പുറമേ 23 ഒഴിവാണുള്ളത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരും സമിതിയിൽ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായതിനാൽ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 21 ആകും. പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായെന്നാണ് സൂചന.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണമെന്ന് കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളിൽ ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കി പ്രവർത്തക സമിതിയംഗങ്ങളെ നാമനിർദേശം ചെയ്യാൻ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയെ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്ന അഭിപ്രായത്തിനായിരുന്നു മേൽക്കൈ. 1997 ലാണ് ഇതിനു മുൻപ് പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.

English Summary: No elections to CWC; Congress authorises Mallikarjun Kharge to nominate members