ഗാന്ധി കുടുംബം സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റിക്കില്ല; പ്രവർത്തക സമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തീരുമാനം ഇന്ന്

റായ്പുർ ∙ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഇത്തവണ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരും പങ്കെടുക്കില്ല. സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ‌ഗാന്ധി എന്നിവരാരും യോഗത്തിനെത്തില്ല. മുതിർന്ന നേതാക്കളായ എ.കെ.ആന്‍റണി, ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി എന്നിവരും യോഗത്തിനില്ല. പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖര്‍ഗെയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ 10 മണിക്കാണ് യോഗം.

കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണോ എന്നു തീരുമാനിക്കുക ഈ യോഗത്തിലാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ട എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ അംഗങ്ങളെ നാമനിർദേശം ചെയ്യാൻ അധ്യക്ഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തും. മൽസരമുണ്ടായാൽ ശശി തരൂരും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ രംഗത്തിറങ്ങിയേക്കും. യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട പ്രമേയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അന്തിമ രൂപമാകും. രാഹുൽ ഗാന്ധി നാളെ റായ്പൂരിലെത്തും.

ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനു കോൺഗ്രസിനെ സജ്ജമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമാണ് 85–ാം പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന് ഇന്നു തുടക്കമാകുന്നത്. പുതിയ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വേണമെന്നു കമ്മിറ്റിയിൽ ആവശ്യമുയർന്നാൽ, നാളെ നാമനിർദേശ പത്രികാ സമർപ്പണവും ഞായറാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും.

പട്ടികയിൽ ഇടം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശശി തരൂർ, സച്ചിൻ പൈലറ്റ് എന്നിവരടക്കമുള്ളവർ ഭാവിയിൽ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലേക്കു പോകാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു. ഇരുവരുടെയും സേവനം പാർട്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നു സോണിയ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്കയ്ക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്നാൽ, ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം തള്ളി അവർക്കു വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഇരുവരും തയാറാവില്ല.

English Summary: Gandhi family to stay away from Congress steering committee